Вероника Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

Россиянка Вероника Кудерметова в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) победила чешку Барбору Крейчикову. В следующем раунде она сыграет против своей соотечественницы Екатерины Александровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вероника Кудерметова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Матч завершился со счетом 6:1, 6:3.

Вероника Кудерметова занимает 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Барбора Крейчикова располагается на 15-й строчке.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его призовой фонд составляет €56,3 млн. В прошлом году победительницей Roland Garros в женском одиночном разряде стала полька Ига Швёнтек.

Экс-девятая ракетка мира Вероника Кудерметова о задачах на сезон — в интервью «Ъ».

Таисия Орлова