В понедельник на Открытом чемпионате Франции по теннису, который набирает ход в Париже, успешно стартовала его четвертьфиналистка 2022 года россиянка Вероника Кудерметова, которая в двух сетах обыграла болгарку Викторию Томову. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову бывшая девятая ракетка мира рассказала о своей мотивации, прокомментировала недавние успешные выступления в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс и объяснила, почему уже сейчас можно сказать, что этот год пройдет для нее не зря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Вероника Кудерметова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Теннисистка Вероника Кудерметова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Roland Garros для вас — самый успешный турнир Большого шлема. Три года назад вы здесь дошли до четвертьфинала. Насколько велик шанс повторить тот результат?

— Я стараюсь не требовать от себя слишком много. Люди, которые находятся рядом, говорят, что у меня хороший теннис, мне есть чем побеждать и я на многое способна. Сама я считаю так же, но не всегда справляюсь с возникающими помехами. Требования к себе рождают ненужные ожидания, которые мешают. Поэтому не хочу что-то загадывать, забегать далеко вперед. Вместо этого просто иду шаг за шагом.

— Во втором круге вам предстоит матч с чемпионкой Roland Garros 2021 года, 15-й ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой. Очень сложная соперница?

— Барбора только возвращается после травмы, для нее всего второй турнир в этом году. Но просто так здесь никто ничего не отдаст. На кону стоят престиж, большие деньги, большие очки.

— Вас еще увидят в первой десятке одиночного рейтинга, где вы стояли в конце 2022 года?

— Будем надеяться и трудиться. Возвращение в десятку — одна из задач, которые я ставлю перед собой. Хотелось бы вернуться на те позиции, которые я занимала несколько лет назад.

— Прошлый сезон вы завершили на очень низком для себя 77-м месте, но этот турнир начали уже на 46-м. Чего вы должны добиться в этом году, чтобы можно было сказать, что он прошел не зря?

— А так можно сказать уже сегодня, ведь менее чем за пять месяцев я выиграла больше матчей, чем за весь прошлый сезон. Это радует. Думаю, что я усвоила определенные уроки и вышла из непростой ситуации, с которой было тяжело смириться. Возможно, произошло переосмысление жизни, ценностей тенниса.

— Тренирует вас по-прежнему муж — Сергей Демехин?

— Да. В 2022 и в 2023 годах к нам периодически присоединялся аргентинец Франко Давин. Также в конце 2023 года я буквально пару недель тренировалась с Дмитрием Турсуновым. Сейчас же мы работаем вдвоем с Сергеем. Бывает непросто, но я сама выбрала такой путь. Возможно, со стороны это незаметно, но мое понимание тенниса и сама игра постепенно улучшаются. В силу характера мне бывает тяжело воспринимать информацию и помощь со стороны. Но я стараюсь работать над собой и в этом направлении.

— В последнее время вы снова успешно выступаете в парном разряде — недавно вместе с бельгийкой Элизе Мертенс дошли до финалов двух престижных турниров в Мадриде и Риме. В июне прошлого года Мертенс возглавляла парный мировой рейтинг, но сейчас выше там стоите вы — на восьмом месте. Кого следует считать лидером в вашем дуэте?

— Трудно сказать. Мы обе хорошие одиночные игроки, имеющие опыт игры в паре. Когда мы выступали с Элизе несколько лет назад, лидером, наверное, была она. А на двух последних турнирах уже я чуть чаще, примерно в соотношении 60 на 40, брала на себя руководящую роль. В подобных вещах необходим баланс, и мне кажется, что мы его соблюдаем.

— В 2022 году вы с Мертенс победили на итоговом турнире WTA в американском Форт-Уэрте. Сейчас планируете играть вместе до конца сезона?

— Пока да.

— Вы в большей степени относитесь к паре как к тренировке для одиночки или, уже побывав на втором месте в парном рейтинге, во что бы то ни стало пытаетесь возглавить его?

— Я всегда позиционировала себя как одиночницу, поэтому для меня пара больше вспомогательная дисциплина. Но если хорошо получается играть в паре, то почему не делать этого, особенно если в одиночке ты выбываешь на ранней стадии. Все же пара помогает тренировать определенные игровые моменты и не терять турнирный ритм.

— С тех пор как вы вместе с Еленой Весниной в 2021 году дошли до финала Уимблдона и заняли четвертое место на Олимпиаде, средний уровень женского парного тенниса как-то изменился?

— Мне кажется, что он снизился. Во всяком случае тогда было больше сильных сыгранных пар — таких как чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. С тех пор многие из тех дуэтов распались. На данный момент, пожалуй, выделяются лишь Синякова и американка Тейлор Таунсенд, а также итальянки Сара Эррани и Джасмин Паолини.

Интервью взял Евгений Федяков