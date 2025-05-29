ЦБ изменит подход к проверкам поднадзорных организаций

Центробанк (ЦБ) анонсировал изменения в подходе к планированию проверок поднадзорных организаций. Регулятор намерен уйти от трехлетней периодичности в пользу риск-ориентированной модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проходить проверки каждые три года сейчас должны в том числе кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, крупные страховщики и профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы платежных систем, бюро кредитных историй и организаторы торговли. ЦБ намерен проверять их, «исходя из надзорной потребности и оценки информации об их деятельности».

«Таким образом, Банк России полностью перейдет к риск-ориентированной модели планирования проверок. Эти изменения позволят снизить административную нагрузку на добросовестных и транспарентных для надзора участников рынка»,— сказано в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор разработал проект о внесении соответствующих изменений. Предложения и замечания к инициативе в рамках публичного обсуждения будут принимать с 29 мая по 11 июня.

В конце апреля ЦБ впервые опубликовал рейтинг банков, распределив их по количеству жалоб от клиентов. В список попали самые крупные системообразующие организации. Регулятор рассматривал только обоснованные жалобы, то есть те, где проверка подтвердила нарушения прав потребителя в ипотечном, потребительском или автокредитовании. Всего в ренкинге восемь фигурантов, в первой тройке — Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ЦБ рассмотрел жалобы».