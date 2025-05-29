Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о портативном умном телевизоре на платформе Google TV, который можно использовать вне дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Уже 31 мая состоится финал Лиги чемпионов, и посмотреть вместе с друзьями противостояние «Интера» и ПСЖ можно либо в спорт-баре, либо у кого-то дома. А как вам идея сделать это на природе, там, где нет розеток вовсе? Эта мысль пришла мне сразу после презентации портативного телевизора бренда Skyworth. Недавно мне удалось протестировать этот необычный тип устройства.

Это не планшет, не монитор, а настоящий умный телевизор на платформе Google TV. К нему можно подключить кабель обычной ТВ-антенны или спутникового ресивера. Есть и другие полезные порты и разъемы, но о них позже. Главный вопрос для такого устройства — автономность. Удастся ли досмотреть хотя бы один футбольный матч? Производитель заявляет до трех часов работы от батареи в режиме энергосбережения. Методы этих испытаний мне неизвестны, но, к счастью для вендора, он просчитался в свою пользу. После трех часов футбольного эфира на площадке, где и должна пройти предстоящая трансляция Лиги чемпионов, работая через домашний Wi-Fi в режиме энергосбережения, портативный телевизор разрядил батарею лишь до 49%.

После этого я перевел изображение в режим «Спорт», который повысил яркость картинки с 50% до 100%. Через 30 минут запасы аккумулятора снизились до 38%. По истечении уже четырех часов автономного вещания оставалась ещё четверть заряда. Отключился телевизор через пять часов. Другими словами, на полном заряде в щадящем режиме можно посмотреть два футбольных матча подряд. При желании Skyworth Portable TV будет работать от источника постоянного тока 12В, например, от автомобильного прикуривателя.

Качество матового 24-дюймового LED-экрана с разрешением 2K (19201080) и частотой обновления 60 Гц можно назвать удовлетворительным. Смотреть его в темное время суток определенно приятнее. Звук обеспечивают два фронтальных динамика с поддержкой Dolby Audio. Их, кстати, можно использовать как беспроводную колонку. Для переноски четырехкилограммового аппарата создатели предусмотрели на задней части корпуса стильную кожаную ручку на металлических винтах. Среди характеристик устройства не заявлены стандарты пылевлагозащиты, так что пользоваться им на природе стоит аккуратно.

За 25 тыс. руб. потенциальный владелец портативного Skyworth TV также получает Wi-Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.1, порты HDMI, USB, LAN-разъем, DisplayPort и аудиовход. В комплекте также есть пульт с поддержкой голосовых команд через Google Assistant.

Александр Леви