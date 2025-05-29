Трамп пожаловался на «слишком большой» самолет, подаренный Катаром
Президент США Дональд Трамп сказал, что самолет Boeing 747, подаренный ему Катаром, «слишком большой». Он заявил об этом вчера, 28 мая, на пресс-конференции в Белом доме.
Фото: Leah Millis / Reuters
При этом господин Трамп всячески подчеркивал, что этот самолет — скорее подарок для всей нации, а не лично для него. Он заявил, что это «прекрасный, большой, великолепный, бесплатный самолет для ВВС США». Boeing 747 действительно на 5,5 м длиннее нынешнего самолета президента США, Boeing 747-200B.
О том, что администрация Дональда Трампа готовится получить самолет в подарок от королевской семьи Катара и использовать его в качестве президентского борта Air Force One, стало известно 12 мая. Эта новость вызвала разногласия в США — представители Демократической партии даже предложили начать расследовании в отношении этого подарка. Позже Министерство обороны США официально приняло самолет «в соответствии со всеми федеральными правилами и регламентами».