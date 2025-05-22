«Они сверху наблюдают за нами»

Ярославский ХК «Локомотив» 21 мая 2025 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Железнодорожники завершили регулярный чемпионат победителями, а затем в плей-офф доказали свое право на главный трофей. Наставник команды Игорь Никитин уверен, что «парни отдали очень много здоровья, эмоций, сердца». Игроки не скрывали своего счастья. С победой команду поздравил Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команды "Локомотив" на церемонии с Кубком Гагарина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игроки команды "Локомотив" на церемонии с Кубком Гагарина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

21 мая в Ярославле на «Арене-2000» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» ярославская команда победила, завоевав Кубок Гагарина. В решающем матче железнодорожники вели со счетом 1:0 до 54-й минуты, однако «Трактор» сравнял счет, и игра перешла в овертайм, где «золотой гол» оформил уроженец Челябинска и нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. В этот момент ярославцы не смогли сдержать эмоций: игроки и тренеры бросились в объятия друг друга. Весь город, следивший в тот момент за ходом игры, радовался и гордился командой.

«В овертайме у нас силы появились просто. Игорь Валерьевич (Никитин, главный тренер — прим. «Ъ-Ярославль») сказал, надо выиграть, не оттягивайте. Я счастливый человек. Я выиграл с этим тренером второй Кубок Гагарина. Я счастлив наконец-то здесь, в Ярославле, помочь команде выиграть этот кубок»,— поделился автор победного гола эмоциями после матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команды "Локомотив" празднуют победу в финале после матча

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игроки команды "Локомотив" празднуют победу в финале после матча

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Локомотив» шел к победе в Кубке Гагарина не один год. В сезоне 2023/2024 ярославцы впервые за 15 лет сыграли в финале, но уступили в серии со счетом 0:4 магнитогорскому «Металлургу». Весь сезон 2024/2025 был посвящен пути к главному трофею.

Традиционно сезон начинается встречей соперников по прошлогоднему финалу. В первом матче регулярного чемпионата 2024/2025 «Локомотив» все-таки одержал победу над «Металлургом», выиграв Кубок Открытия.

По итогам регулярного чемпионата железнодорожники стали лучшими и взяли Кубок Континента. В регулярном чемпионате «Локомотив» набрал 102 очка, из 68 прошедших игр ярославцы победили в 49. На второй строчке результатов регулярного чемпионата располагался челябинский «Трактор» с 96 очками и 45 победами в матчах. «Локомотив» стал победителем Западной конференции, а «Трактор» — Восточной.

Во второй части чемпионата, плей-офф, ярославцы встретились с четырьмя соперниками. В 1/8 «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом в серии 4-0. Четвертьфинал для ярославцев оказался тяжелым. Команда играла с омским «Авангардом», и исход серии, шедшей со счетом 3-3, решился только в седьмом матче, по итогам которого ярославцы вышли в полуфинал. В 1/2 «Локомотив» встретился с «Салаватом Юлаевым» из Уфы, который обыграл в серии со счетом 4-1.

Последним шагом на пути к Кубку Гагарина стал челябинский «Трактор». Впервые в истории КХЛ за Кубок боролись победители Запада и Востока. На розыгрыш потребовалось пять матчей, ярославцы уступили только в первой игре серии, а затем одержали четыре победы подряд. Таким образом они избежали продолжения серии и завершили сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Было очень сложно, плотно в каждой игре. "Трактор" — сильная команда, они доказали это по ходу сезона и этой серии. Думаю, болельщикам понравилась серия, может, она завершилась быстрее, чем все хотели, но скажу так — в каждом матче ход серии мог повернуться что в одну, что в другую сторону. Надо отдать должное "Трактору", а нас — просто поздравить. Ярославль заслужил новый выход в финал и Кубок»,— прокомментировал победу нападающий «Локомотива» и самый ценный игрок плей-офф Фонбет КХЛ 2025 Александр Радулов.

21 мая на «Арене-2000» в Ярославле на улице Гагарина состоялось вручение золотых медалей и Кубка Гагарина хоккейному клубу «Локомотив». Главный трофей президент КХЛ Алексей Морозов вручил капитану железнодорожников Александру Елесину и Александру Радулову.

«У нас появился новый чемпион — "Локомотив", который долго к этому шел, и опыт прошлогоднего финала дал о себе знать. Ярославцы прошли этот плей-офф уверенно, четко, показали очень организованную и хорошую игру, с чем мы их и поздравляем»,— сказал Алексей Морозов.

«Я пока не могу описать, насколько это круто. Пройти этот путь со своими пацанами, которые родились в Ярославле, выросли здесь… Понятное дело, прошлый финал психологически давил. Но это новая история, и мы ее написали для Ярославля и для тех парней, кто ушел в 2011 году. Мы относимся с уважением к тому, что было здесь, какая история у клуба. Мы выложились на 100%»,— поделился впечатлениями капитан команды Александр Елесин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Локомотив" Рушан Рафиков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Рушан Рафиков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Не только капитан, но и другие хоккеисты, а также болельщики посвятили эту победу команде «Локомотив», игроки которой погибли в сентябре 2011 года в авиакатастрофе.

«Пацаны, кого сейчас с нами нет — я верю, что они сверху наблюдают за нами и дают какую-то энергию. Спасибо им большое. Мы наконец-то это сделали!»,— сказал Радулов.

«Низкий поклон родителям, родственникам тех ребят. Мы приезжали к мемориалу. Мы чтим их и уважаем, это и их победа тоже»,— прокомментировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Это не просто победа, это возрождение легендарной команды и дань памяти ребятам "Локомотива" 2011 года. Сегодня весь наш регион гордится своей командой»,— поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Это что-то нереальное. Никогда такого не испытывал, пока просто не понимаю. Нахожусь в какой-то прострации, но это замечательно. Самый счастливый день в моей жизни!»— поделился эмоциями нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов.

«Локомотив» с победой поздравил президент России Владимир Путин, который позвонил главному тренеру Игорю Никитину.

«Сейчас звонил глава государства. Всех поздравлял. Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь»,— сказал Игорь Никитин.

После чего игроки стали скандировать «Россия!».

Алла Чижова