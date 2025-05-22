«Они сверху наблюдают за нами»
Ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, посвятив победу погибшей команде
Ярославский ХК «Локомотив» 21 мая 2025 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Железнодорожники завершили регулярный чемпионат победителями, а затем в плей-офф доказали свое право на главный трофей. Наставник команды Игорь Никитин уверен, что «парни отдали очень много здоровья, эмоций, сердца». Игроки не скрывали своего счастья. С победой команду поздравил Владимир Путин.
Игроки команды "Локомотив" на церемонии с Кубком Гагарина
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
21 мая в Ярославле на «Арене-2000» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» ярославская команда победила, завоевав Кубок Гагарина. В решающем матче железнодорожники вели со счетом 1:0 до 54-й минуты, однако «Трактор» сравнял счет, и игра перешла в овертайм, где «золотой гол» оформил уроженец Челябинска и нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. В этот момент ярославцы не смогли сдержать эмоций: игроки и тренеры бросились в объятия друг друга. Весь город, следивший в тот момент за ходом игры, радовался и гордился командой.
«В овертайме у нас силы появились просто. Игорь Валерьевич (Никитин, главный тренер — прим. «Ъ-Ярославль») сказал, надо выиграть, не оттягивайте. Я счастливый человек. Я выиграл с этим тренером второй Кубок Гагарина. Я счастлив наконец-то здесь, в Ярославле, помочь команде выиграть этот кубок»,— поделился автор победного гола эмоциями после матча.
Игроки команды "Локомотив" празднуют победу в финале после матча
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Локомотив» шел к победе в Кубке Гагарина не один год. В сезоне 2023/2024 ярославцы впервые за 15 лет сыграли в финале, но уступили в серии со счетом 0:4 магнитогорскому «Металлургу». Весь сезон 2024/2025 был посвящен пути к главному трофею.
Традиционно сезон начинается встречей соперников по прошлогоднему финалу. В первом матче регулярного чемпионата 2024/2025 «Локомотив» все-таки одержал победу над «Металлургом», выиграв Кубок Открытия.
По итогам регулярного чемпионата железнодорожники стали лучшими и взяли Кубок Континента. В регулярном чемпионате «Локомотив» набрал 102 очка, из 68 прошедших игр ярославцы победили в 49. На второй строчке результатов регулярного чемпионата располагался челябинский «Трактор» с 96 очками и 45 победами в матчах. «Локомотив» стал победителем Западной конференции, а «Трактор» — Восточной.
Во второй части чемпионата, плей-офф, ярославцы встретились с четырьмя соперниками. В 1/8 «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом в серии 4-0. Четвертьфинал для ярославцев оказался тяжелым. Команда играла с омским «Авангардом», и исход серии, шедшей со счетом 3-3, решился только в седьмом матче, по итогам которого ярославцы вышли в полуфинал. В 1/2 «Локомотив» встретился с «Салаватом Юлаевым» из Уфы, который обыграл в серии со счетом 4-1.
Последним шагом на пути к Кубку Гагарина стал челябинский «Трактор». Впервые в истории КХЛ за Кубок боролись победители Запада и Востока. На розыгрыш потребовалось пять матчей, ярославцы уступили только в первой игре серии, а затем одержали четыре победы подряд. Таким образом они избежали продолжения серии и завершили сезон.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Было очень сложно, плотно в каждой игре. "Трактор" — сильная команда, они доказали это по ходу сезона и этой серии. Думаю, болельщикам понравилась серия, может, она завершилась быстрее, чем все хотели, но скажу так — в каждом матче ход серии мог повернуться что в одну, что в другую сторону. Надо отдать должное "Трактору", а нас — просто поздравить. Ярославль заслужил новый выход в финал и Кубок»,— прокомментировал победу нападающий «Локомотива» и самый ценный игрок плей-офф Фонбет КХЛ 2025 Александр Радулов.
21 мая на «Арене-2000» в Ярославле на улице Гагарина состоялось вручение золотых медалей и Кубка Гагарина хоккейному клубу «Локомотив». Главный трофей президент КХЛ Алексей Морозов вручил капитану железнодорожников Александру Елесину и Александру Радулову.
«У нас появился новый чемпион — "Локомотив", который долго к этому шел, и опыт прошлогоднего финала дал о себе знать. Ярославцы прошли этот плей-офф уверенно, четко, показали очень организованную и хорошую игру, с чем мы их и поздравляем»,— сказал Алексей Морозов.
«Я пока не могу описать, насколько это круто. Пройти этот путь со своими пацанами, которые родились в Ярославле, выросли здесь… Понятное дело, прошлый финал психологически давил. Но это новая история, и мы ее написали для Ярославля и для тех парней, кто ушел в 2011 году. Мы относимся с уважением к тому, что было здесь, какая история у клуба. Мы выложились на 100%»,— поделился впечатлениями капитан команды Александр Елесин.
Игрок команды "Локомотив" Рушан Рафиков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Не только капитан, но и другие хоккеисты, а также болельщики посвятили эту победу команде «Локомотив», игроки которой погибли в сентябре 2011 года в авиакатастрофе.
«Пацаны, кого сейчас с нами нет — я верю, что они сверху наблюдают за нами и дают какую-то энергию. Спасибо им большое. Мы наконец-то это сделали!»,— сказал Радулов.
«Низкий поклон родителям, родственникам тех ребят. Мы приезжали к мемориалу. Мы чтим их и уважаем, это и их победа тоже»,— прокомментировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
«Это не просто победа, это возрождение легендарной команды и дань памяти ребятам "Локомотива" 2011 года. Сегодня весь наш регион гордится своей командой»,— поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Это что-то нереальное. Никогда такого не испытывал, пока просто не понимаю. Нахожусь в какой-то прострации, но это замечательно. Самый счастливый день в моей жизни!»— поделился эмоциями нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов.
«Локомотив» с победой поздравил президент России Владимир Путин, который позвонил главному тренеру Игорю Никитину.
«Сейчас звонил глава государства. Всех поздравлял. Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь»,— сказал Игорь Никитин.
После чего игроки стали скандировать «Россия!».