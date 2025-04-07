Под Новороссийском в Мысхако на братской могиле к 9 Мая зажгут Вечный огонь

В преддверии 80-летия Великой Победы на территории воинского захоронения «Братская могила советских воинов, 1943 г» в селе Мысхако зажгут Вечный огонь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Принято решение об установке на территории объекта культурного наследия звезды и чаши огня. Помимо этого, благоустроим прилегающую территорию: произведем замену пришедшего в негодность плиточного покрытия, освещения»,— рассказал господин Кравченко.

Помимо этого, рядом с памятником отремонтируют подпорные стены от остановочного комплекса по улице Шоссейной до прилегающей территории Дворца культуры Мысхако. На территории появится газон и зеленые насаждения.

По словам мэра Новороссийска, концепция благоустройства выполнена с учетом пожеланий общественников, экспертов, жителей села Мысхако. Начальная сумма работ, согласно размещенному на портале «Госзакупки», оценивалась в 31,8 млн руб.

В апреле 1943 года советские войска вели ожесточенные бои под Новороссийском. Отвоеванную у фашистов территорию назвали Малой Землей. В начале апреля в район Мысхако прибыл будущий генсек СССР Леонид Брежнев. Во время Великой Отечественной войны он служил начальником политотдела 18-й армии и был участником событий, развернувшихся на Малой Земле. После войны по его воспоминаниям о боях близ Мысхако была выпущена книга с одноименным названием.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в этом году утраченное в советские годы имя Брежнева вернется под его цитату на мемориал «Малая Земля» после реставрации памятника. Дополнительных денежных средств на это не запланировано.

Алена Воробьева