Аэропорт Внуково приостановил работу

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в московском аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников на пути к Москве. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

В ночь на 28 мая на пути к Москве было сбито 33 беспилотника. Аэропорты Московского авиаузла — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — на несколько часов приостанавливали работу. как минимум 55 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями.