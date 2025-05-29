Замглавы Минсельхоза Максим Титов покинул должность

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минсельхоза Максима Титова. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Причины увольнения не называются.

Максим Титов занимал должность заместителя министра с 24 ноября 2023 года. С 2019 по 2023 год он руководил Департаментом регулирования рынков АПК в Минсельхозе. С 2011 по 2019 год — занимал различные позиции в «Россельхозбанке», включая пост заместителя директора Департамента крупного бизнеса.

Господин Титов родился в 1986 году в Узбекистане, в 2008 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, а в 2009 году — Институт профессиональной оценки.

В марте должность замминистра энергетики оставила Анастасия Бондаренко. Она занимала пост с февраля 2018 года и ушла в связи с переходом на новую должность — на пост замминистра Минобрнауки.