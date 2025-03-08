Замминистра энергетики Бондаренко покинула должность

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — замминистра энергетики Анастасию Бондаренко. Она занимала пост с февраля 2018 года.

В распоряжении правительства сказано, что Анастасия Бондаренко освобождена с должности замминистра «в связи с переходом на другую работу». Госпожа Бондаренко впервые пришла работать в Минэнерго в 2003 году, а через год стала начальником отдела в Росэнерго. В Минэнерго она вернулась в 2008 году. С 2014 года числится в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента.

«Ведомости» писали, что место Анастасии Бондаренко может занять депутат Дмитрий Исламов. По данным «Ъ», на должность еще одного замминистра энергетики рассматривается гендиректор «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко. Ему могут передать функционал Павла Сниккарса, который покинул министерство в сентябре 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минэнерго обогатится атомом».