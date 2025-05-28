Глава Минобороны Украины: Киев передал Москве свой вариант меморандума

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому украинскую версию меморандума. По его словам, Киев подтверждает готовность к полному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ»,— сообщил Рустем Умеров. Его слова приводит Минобороны Украины в Telegram.

Как добавил министр, делегация Украины «не против встреч» с представителями России. Он уточнил, что Киев также ожидает российский меморандум заранее, чтобы «встреча не была пустой» и могла приблизить завершение конфликта.

Рустем Умеров уточнил, что российская сторона обещала передать свою версию меморандума после обмена военнопленными «1000 на 1000», о котором стороны договорились на переговорах 16 мая. Он призвал «немедленно выполнить это обещание».

О разработке меморандума 19 мая заявил президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он говорил, что в него могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 28 мая сообщил, что российская сторона готова предоставить документ украинской стороне на встрече в Стамбуле 2 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия ставит на Стамбул».