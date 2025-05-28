Трамп: США будут реагировать иначе, если Путин «дурачит нас»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет реагировать иначе, если президент России Владимир Путин не искренен в стремлении завершить боевые действия. По словам американского лидера, ситуация по урегулированию на Украине прояснится в ближайшие две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Мы выясним, дурачит он нас или нет. И если да, мы будет реагировать немного иначе»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете (цитата по Reuters). По его словам, он «очень разочарован» ударами по украинской территории, в то время как стороны пытаются договориться о мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что Дональд Трамп получает информацию, которую просеивают «через сито». Москва постарается исправить это, заверил министр. Незадолго до этого помощника российского президента Юрий Ушаков сказал, что американского президента, по всей видимости, недостаточно информируют об атаках ВСУ на мирные российские города. Перед этим Дональд Трамп заявил, что российский лидер «играет с огнем».

О позиции США по ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Вводит — не вводит».

Лусине Баласян