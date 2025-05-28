Лавров: Трампу докладывают не все, Россия постарается это исправить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп получает информацию, которую просеивают «через сито». Москва постарается исправить это, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не все. Информацию дают ему, просеянную через сито, которое подготовлено теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять»,— сказал Сергей Лавров журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сегодня заявил, что по всей видимости Дональда Трампа недостаточно информируют об атаках ВСУ на мирные российские города, зато сообщают об ответных мерах России. Так он прокомментировал критические высказывания американского президента в адрес Владимира Путина. В частности, накануне Дональд Трамп заявил, что российский лидер «играет с огнем».

О позиции США по ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Вводит — не вводит».

Лусине Баласян