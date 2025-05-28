Захарова: России неизвестно о передаче США украинских условий мира

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне неизвестно о списке условий урегулирования конфликта, который Украина передала США. По ее словам, Москва и Киев договорились в Стамбуле, что меморандумами о прекращении огня обменяются напрямую, без посредников.

«Мы условились, что каждая сторона — Россия и Украина — подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде. Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

27 мая спецпосланник США по Украине Кит Келлог сообщил, что Вашингтон получил от Киева список условий для достижения мира. По его словам, теперь США ожидают аналогичный документ от России. Мария Захарова говорила, что в российский вариант меморандума по Украине войдут условия, сроки и ключевые принципы урегулирования.

Сегодня помощник российского президента, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что предложил украинской стороне точную дату и место встречи для обмена меморандумами. По его словам, «сразу на месте» Москва готова обсуждать каждый из пунктов соглашения по будущему прекращению огня.

Лусине Баласян