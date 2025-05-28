Из Ростова во Вьетнам отправили тонну «морских обезьянок»

С территории Ростовской области экспортировали тонну сухих цист артемий во Вьетнам. Микроскопические ракообразные, известные как «морские обезьянки», служат специализированным кормом для аквариумных рыб и декоративных птиц. Оформление партии проходило с 19 по 23 мая 2025 года на региональных таможенных постах под надзором Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Источник уточняет, длина артемий не превышает одного сантиметра. Их особенность — способность сохраняться в засушенном виде, оставаясь жизнеспособными. По прибытии в пункт назначения корм планируют использовать в аквариумной индустрии Вьетнама. При погружении в воду сухие цисты активируются и превращаются в живой корм.

Благодаря высокому содержанию протеина артемии считаются ценным биоматериалом. Они пользуются особой популярностью у владельцев экзотических питомцев и производителей декоративных рыб, говорится в сообщении.

Валентина Любашенко