Минпросвещения изменит порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Заместитель министра просвещения Ольга Колударова сообщила, что ведомство разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Она указала на необходимость усилить контроль со стороны организаторов муниципального и регионального этапов состязания. По мнению госпожи Колударовой, олимпиада на региональном уровне должна проходить как ЕГЭ и ОГЭ.

Замминистра отметила, что на заключительный этап ВсОШ 2024/25 впервые было приглашено более 9 тыс. участников. Ранее число финалистов составляло около 7 тыс.

ВсОШ проводится ежегодно и состоит из четырех этапов — школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа имеют право на поступление в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю. Дипломы участников олимпиады действуют четыре года.

Полина Мотызлевская