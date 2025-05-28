Рослесхоз: 55 населенных пунктов защитили от огня в Забайкалье с начала сезона

С начала 2025 года в Забайкальском крае пожарные защитили от лесных пожаров 55 населенных пунктов, сообщили «РИА Новости» в Рослесхозе. Там отметили, что за это время в регионе потушили 450 возгораний на площади 1 млн га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава МЧС Александр Куренков 22 мая сообщал, что в регионе с начала года зафиксированы 487 очагов возгорания общей площадью 1,5 млн га. Он указывал, что помимо Забайкалья широкая распространенность пожаров зафиксирована в Бурятии. В обоих регионах, по данным министра, пожары приближались к населенным пунктам 65 раз.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 26 мая, в Забайкалье действуют 38 пожаров на площади 751,8 тыс. га.

Полина Мотызлевская