МЧС Забайкалья предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

Главное управление МЧС России по Забайкалью объявило экстренное предупреждение для жителей Улетовского, Приаргунского, Краснокаменского районов края. На этих территориях 26 и 27 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В МЧС ссылаются на информацию ФГБУ «Забайкальское УГМС», согласно которой в период с 26 по 29 мая в регионе ожидается жара до +33°С и ветер до 15–20 м/сек.

«Из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов. Напоминаем, что на всей территории Забайкальского края действуют особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах, за нарушение которых предусмотрена административная и уголовная ответственность»,— отмечается в сообщении регионального управления МЧС.

Тем временем в регионе вновь начала расти площадь лесных пожаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 26 мая в Забайкалье действуют 38 пожаров на площади 751,8 тыс. га. Сутками ранее территория, охваченная огнем, составляла 693,8 тыс. га.

К тушению пожаров в регионе по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова решено привлекать добровольцев, в том числе государственных служащих. Первая волонтерская группа из 350 человек уже набрана и проходит обучение на базе краевого учреждения «Забайкальское лесохозяйственное объединение».

Влад Никифоров, Иркутск