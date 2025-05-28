МЧС предупредило о порывах ветра в Москве до 17 м/с

В Москве 29 и 30 мая ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с (61 км/ч). Власти столицы напомнили, что в чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Москвичей просят быть осторожными на улице и обходить шаткие конструкции. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией и не оставлять машины возле деревьев и линий электропередачи»,— говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Столичное управление МЧС также рекомендовало водителям быть внимательными при управлении автомобилем, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Гидрометцентр России сообщал в Telegram, что воздух в столице 28 и 29 мая прогреется до +29–30°С. Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.