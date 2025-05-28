Малик Гайсин ликвидирует «Спецнефтехиммаш» в Пермском крае

Совет директоров краснокамского АО «Спецнефтехиммаш» вынес на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества. Собрание акционеров состоится 23 июня, передает «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

АО «Спецнефтехиммаш» было зарегистрировано в 1993 году после приватизации одноименного производственного комплекса, специализировавшегося на изготовлении узлов для нефтеперерабатывающей промышленности. В настоящее время, по данным системы «Спарк», компания занимается управлением собственным и арендованным имуществом.

Основными акционерами компании являются физическое лицо Максим Савватеев (24,36% акций), ООО «Вагран», «Индра-М», «Анеп» и «Актай-М» (по 14,39% акций каждое). Бенефициаром компаний является екатеринбургский предприниматель Малик Гайсин.

Напомним, в 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Малика Гайсина в доход государства завода «Исеть». По данным надзорного органа, он, будучи депутатом Госдумы в 1995-1999 годах, использовал предприятие для личного обогащения, что нарушает антикоррупционное законодательство. Суд изъял у бывшего депутата 690 млн руб. убытков, которые, по версии надзора, государство понесло из-за его деятельности на посту генерального директора завода.

Полина Щуцкая