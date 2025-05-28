Подсудимый экс-депутат Госдумы ликвидирует завод в Краснокамске

Совет директоров краснокамского АО «Спецнефтехиммаш» поставил перед общим собранием акционеров вопрос о ликвидации общества. Данная информация содержится в протоколе заседания совета, опубликованном в открытом доступе. Собрание акционеров состоится 23 июня текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

АО «Спецнефтехиммаш» было зарегистрировано в 1993 году в результате приватизации одноименного производственного комплекса. До приватизации предприятие занималось изготовлением узлов для нефтеперерабатывающей промышленности. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается управлением собственным и арендованным имуществом. Финансовая отчетность за прошлый год в карточке компании не представлена. 24,36% акций АО принадлежит физическому лицу Максиму Савватееву. Еще по 14,39% — ООО «Вагран», «Индра-М», «Анеп» и «Актай-М».

Бенефициаром указанных компаний через различные структуры является предприниматель из Екатеринбурга Малик Гайсин. Господин Гайсин ранее контролировал ряд крупных промышленных предприятий в Свердловской области, в том числе завод «Исеть». Акции последнего были изъяты в пользу государства по иску прокуратуры. По мнению надзорного органа, будучи депутатом Госдумы в 1995–1999 годах, Малик Гайсин нарушал антикоррупционное законодательство. Сейчас он является фигурантом уголовных дел, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и хищениях.