Минфин анонсировал повышение зарплат сотрудников МВД

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о мерах поддержки сотрудников МВД. По его словам, сейчас правительство совместно с профильным министерством работает над повышением зарплат для сотрудников органов внутренних дел. Рост оплаты труда войдет в перечень поправок в федеральный бюджет 2025 года, уточнил господин Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы с Министерством внутренних дел уже отработали по источникам (роста оплаты труда.—“Ъ”), часть уже реализована в поправках, около 30 млрд руб. Часть мы прорабатываем в правительстве, и эти источники будут представлены тоже на рассмотрение. Часть из них — правительственные решения, а то, что требует законодательных, мы к вам в этом году с такими решениями придем»,— сообщил министр финансов в ходе правительственного часа в Госдуме.

Вопрос повышения зарплат для сотрудников МВД на пленарном заседании затронул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. «Давайте мы выйдем на решение этой задачи… Это те люди, кто обеспечивает безопасность общественного порядка»,— заявил господин Володин.

О поправках в госбюджет России — в материале «Ъ» «Бюджет возвращают в реальность».