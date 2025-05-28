Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel: бизнес на исторической высоте

Формула идеального мероприятия в самом большом конгресс-отеле Северо-Запада. Если речь заходит о проведении масштабных деловых событий в Санкт-Петербурге, в центре внимания неизменно оказывается Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel. Расположенный в престижной части Васильевского острова, он является крупнейшим конгресс-отелем северной столицы. Архитектурный символ города и флагман MICE-сегмента был построен по проекту архитектора Николая Баранова и открыт в 1979 году. Бизнес здесь действительно выходит на историческую высоту.

Фото: pribaltiyskaya.cosmosgroup.ru

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel располагает самой большой среди отелей в России площадью для проведения конференций, выставок, саммитов, корпоративных мероприятий и презентаций любого масштаба.

«Мы гордимся, что у нас проходят знаковые события Санкт-Петербурга: "Хоспиталити Бизнес Дей", Медицинский форум "Белые Ночи", "Суровый Питерский СММ" и др. Общая площадь выставочных и конференц-пространств отеля превышает 5700 квадратных метров. Всего в гостинице 26 залов, что позволяет организовать мероприятия любого формата и сложности. Уникальный конгресс-холл Blue вмещает до 1500 делегатов, а суммарная вместимость всех залов превышает 2000 человек одновременно»,— поделились представители Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel.

Фото: pribaltiyskaya.cosmosgroup.ru

Уникальные преимущества

Каждый зал Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel оснащен современным оборудованием. Это мобильные звукоизоляционные перегородки, профессиональная акустика, мультимедийные системы и высокоскоростной Wi-Fi. Просторное фойе идеально подходит для выставок, регистрации гостей, кофе-брейков и фуршетов. Благодаря гибкой трансформации пространства в отеле можно проводить до пяти мероприятий одновременно. При этом — они не будут мешать друг другу.

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya — это 1184 современных номера различных категорий: от стандартных до двухуровневых люксов и семейных апартаментов. Каждый номер оборудован всем необходимым для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, сейф, индивидуальная система кондиционирования, чайная станция, 24-часовой рум-сервис. Номерной фонд отеля позволяет разместить всех участников даже самого масштабного форума под одной крышей, что существенно облегчает логистику и организацию событий. Интересно, что в отеле сохранился исторический двухуровневый номер, в котором останавливались многие известные личности.

Фото: pribaltiyskaya.cosmosgroup.ru

Гости и участники мероприятий могут воспользоваться просторной бесплатной парковкой для автомобилей и автобусов. Это большая редкость для центра Петербурга и дополнительное конкурентное преимущество для организаторов крупных событий.

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya по праву считается местом проведения крупнейших и самых значимых мероприятий города: от международных форумов и медицинских конгрессов до гала-ужинов, выставок и танцевальных фестивалей. Благодаря масштабам, профессиональной команде и высокому уровню сервиса отель выбирают ведущие компании и организаторы событий федерального и мирового уровня»,— поделился управляющий отелем Алексей Попов.

Фото: pribaltiyskaya.cosmosgroup.ru

Легендарное прошлое и современный сервис

Открытая к Олимпиаде-80, гостиница «Прибалтийская» стала архитектурным символом советского модернизма и до сих пор сохраняет статус «города в городе». Сегодня отель сочетает историческую атмосферу с современными технологиями и инфраструктурой: рестораны с посадкой до 1000 гостей, обновленное кейтеринг-меню, круглосуточный лобби-бар LUNA lounge & bar, семейные сервисы и детские программы.

В 1998 году гостиница была аттестована и принята в Международную ассоциацию конгрессов и конференций. В ноябре 2023 года отель перешел под управление ООО «Космос Северо-Запад» холдинга Cosmos Hotel Group и стал называться Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya.

Фото: pribaltiyskaya.cosmosgroup.ru

Ресторан с собственной пивоварней

В марте 2025 года в Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya был запущен ресторан немецкой кухни Brauplatz, который является официальным ресторанным брендом Cosmos Hotel Group. Brauplatz предлагает уникальную атмосферу истинного баварского гостеприимства, великолепную немецкую кухню и насыщенную развлекательную программу.

Название ресторана выбрано не случайно и буквально переносит гостей на волшебную Brauplatz — уютную площадь, где всегда светло, тепло, весело и вкусно, несмотря на погоду за окном. Меню ресторана радует разнообразием немецкой кухни. Гости смогут попробовать знаковые блюда Баварии, многие из которых подаются в больших чугунных сковородах, идеально подходящих для больших и веселых компаний.

В меню представлены такие блюда, как:

Свиная рулька с зауэркраутом;

Домашняя лапша-шпецле со свиной вырезкой;

Колбаски ручной работы, приготовленные по традиционным немецким рецептам.

Для любителей интернациональной и локальной кухни в меню есть:

Салат с лососем горячего копчения и кремом из авокадо;

Нежнейший бефстроганов;

Томленая утиная ножка с брусникой.

На десерт гости могут насладиться домашним яблочным штруделем, воздушным баварским кремом с малиной и другими традиционными лакомствами от шеф-повара.

Фото: pribaltiyskaya.cosmosgroup.ru

Главные преимущества Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya

Самый большой конгресс-отель Северо-Запада

26 конференц-залов, более 5 700 кв. м для мероприятий

Вместимость до 2 000 делегатов одновременно

1 184 комфортных номера, включая 6 двухуровневых люксов

Бесплатная парковка

Современное оборудование и сервис

Историческое здание на берегу Финского залива

Официально аккредитованный

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya является официально аккредитованным спортивным отелем. Его команда обладает профессиональным опытом приема и размещения спортивных групп: от разработки специального спортивного меню с учетом всех пожеланий гостей до подготовки залов для проведения тренировок, взвешиваний и конкурсов.

«В Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel любое событие становится чем-то большим, чем просто датой в календаре, а формула идеального мероприятия — реальностью; ведь все, что нужно для его успеха, собрано под одной крышей»,— резюмируют руководители отеля.

pribaltiyskaya.cosmosgroup.ru