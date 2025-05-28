Гросси: решение по новому раунду переговоров США и Ирана еще не принято

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Вашингтон и Тегеран еще не согласовали условия нового раунда переговоров по иранской ядерной программе. Он назвал продолжение переговоров хорошим знаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«На данный момент решение еще не принято,— сказал господин Гросси.— Тот факт, что они (американцы и иранцы.— "Ъ") продолжают встречаться... свидетельствует о готовности прийти к соглашению»,— сказал он журналистам в Вене.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи 28 мая сообщил, что в Тегеран прибыла делегация МАГАТЭ. По его словам, в Иране она примет участие в переговорах экспертного уровня. Стороны планируют затронуть вопрос гарантий для Тегерана.

23 мая в Риме состоялся пятый раунд переговоров Ирана и США, по итогам которого президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли прогресса. До этого стороны встречались 11 мая в Омане. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Главным вопросом в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения права на собственную программу обогащения урана.

Новая сделка Ирана и США должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД. По оценкам американских разведчиков, которые приводит The New York Times, Ирану потребуется от нескольких месяцев до года, чтобы довести имеющийся у него уран до настоящего ядерного оружия. Оно требует топлива, обогащенного на 90%. Сейчас иранцы достигли около 60% обогащения.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не желает отказываться от обогащения».

Анастасия Домбицкая