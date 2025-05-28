Швейцария одобрила продажу Германии 71 танка Leopard

Минэкономики Швейцарии (EAER) санкционировало продажу Германии 71 танка Leopard 1 A5 при условии, что их не будут реэкспортировать на Украину. Об этом сказано в пресс-релизе федерального совета (правительства) конфедерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

Танки поставят из числа 96 машин, хранящихся в Италии и принадлежащих подразделению швейцарского оружейного концерна RUAG MRO. В общей сложности у компании есть 96 танков, выкупленных в 2016 году у Минобороны Италии. Право собственности на 25 бронемашин до сих пор остается спорным. 28 июня 2023 года швейцарское правительство запретило продажу этих танков в Германии с целью отправки на Украину.

После этого RUAG MRO подало заявку на получение разрешения на торговлю этими танками. Предполагаемым покупателем была названа компания, базирующаяся в Германии. Любая передача машин Украине исключена договором. В итоге EAER постановил, что RUAG MRO не нужно разрешение на продажу своих танков, размещенных в Италии, немецкой компании.

«Учитывая договорные гарантии сторон не передавать Украине танки, комплектующие и принадлежности, планируемая продажа не противоречит эмбарго на поставки военной техники»,— уточнили в ведомстве

В декабре 2024 года Минобороны Германии анонсировало поставки Украине систем ПВО IRIS-T, дронов и танков Leopard-1 в рамках пакета военной помощи объемом €650 млн. По данным Bild, ФРГ может профинансировать разработку Украиной ракет дальностью до 2500 км, а также предоставить реактивные системы залпового огня Mars II с дальностью 85 км.

О позиции Германии — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц делает явное тайным».