Гросси в ближайшие дни посетит Украину и, возможно, Россию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшие дни посетит Киев, передает агентство Reuters. Он допустил, что после Украины также отправится с визитом в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian Atomic Organisation / WANA / Reuters Фото: Iranian Atomic Organisation / WANA / Reuters

15 мая Глава МАГАТЭ назвал нестабильной ситуацию на ЗАЭС из-за того, что па протяжении более недели деятельность Запорожской атомной электростанции обеспечивала лишь одна линия 750 кВ «Днепровская». Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена 7 мая из-за повреждения. Ее восстановление затруднено из-за боевых действий, сообщали в МАГАТЭ.

С 3 марта 2022 года Запорожская АЭС контролируется российскими войсками. С сентября того же года станция не вырабатывает электроэнергию. ЗАЭС контролируется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом». По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, Россия готова обсуждать сотрудничество с США по ЗАЭС в случае принятия решения руководством страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Анастасия Домбицкая