В России введут 10 тысяч гостиничных номеров за три года

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о планах увеличить гостиничный фонд России на 10 тыс. номеров в ближайшие три года. Об этом он рассказал на заседании совета по туризму государств — участников СНГ, проходящем на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«За последние два года введено более 13 тысяч номеров»,— отметил господин Решетников.

По словам министра, наращиванию гостиничного фонда способствовало расширение программы льготного кредитования.

Кроме того, по поручению президента России реализуется национальный проект, цель которого — увеличить долю туризма в ВВП до 5% и нарастить количество туристических поездок с нынешних 90 млн до 140 млн к 2030 году.

Ранее Максим Решетников рассказал, что частные инвестиции в турпроекты достигнут 1,9 трлн руб. По его словам, с учетом нового этапа отбора в программе уже более 400 инвестпроектов. Деньги планируют вложить в течение пяти лет. Он также отметил, что Россия сосредоточится на развитии горного туризма.

Алина Зорина