Решетников: Россия будет развивать горный туризм

Россия совместно со странами СНГ планирует сделать горный туризм безопасным, комфортным и доступным по цене. Об этом на заседании совета по туризму государств — участников СНГ, проходящем на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Министр отметил, что деловая программа Совета включает бизнес-диалог с участием руководителей ведущих горных курортов СНГ, стартовавший во вторник. В течение дня специалисты обсудят вопросы подготовки персонала и план работы на 2025–2026 годы.

Кроме того, сообщалось, что Евразийский альянс горных курортов, созданный в 2023 году, в ближайшее время планирует объединить все страны СНГ. Это будет способствовать укреплению связей в сфере туристической индустрии и внедрению новых форматов взаимодействия.

Алина Зорина