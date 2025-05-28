Решетников: Частные инвестиции в турпроекты достигнут 1,9 трлн рублей
Российский бизнес готов вложить 1,9 трлн руб. в туристические проекты в рамках льготного финансирования отрасли. Об этом на заседании совета по туризму государств — участников СНГ, проходящем на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
По его словам, с учетом нового этапа отбора в программе уже более 400 инвестпроектов. Деньги планируют вложить в течение пяти лет.
Министр отметил, что данные капиталовложения позволят в дальнейшем продвинуться по выполнению показателей программы.