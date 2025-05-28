Силуанов: РФ выполнит бюджетные обязательства даже в случае новых санкций
Все обязательства российского бюджета на 2025 год будут выполнены, даже в случае принятия в ЕС, Великобритании и США новых пакетов санкций, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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«Даже если будут введены какие-то дополнительные пакеты ограничений и санкции, все то, что предусмотрено в текущем году в нашем финансовом документе, будет выполнено», — заявил господин Силуанов на выступлении в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
Ранее глава Минфина уже заявлял о надеждах «справиться без принятия неординарных мер в ходе исполнения бюджета». Это вызвало споры в экспертном сообществе о о необходимости стимулирования роста экономики России.
Подробнее — в материале «Болезни роста».