Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

В 12:30 мск в аэропорту Внуково отменены все ограничения, введенные минувшей ночью из соображений безопасности. Авиагавань работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

«Было задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов»,— сказано в заявлении.

В ночь на 28 мая все столичные аэропорты приостановили прием и отправку самолетов на фоне атаки БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 33 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. По данным на 10:00 мск, 55 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Екатерина Отрашкевич