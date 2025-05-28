Посол Китая вызван в МИД Чехии из-за кибератаки на ведомственную сеть

Посол Китая вызван в Министерство иностранных дел Чехии в связи с недавней кибератакой на объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава чешского МИДа Ян Липавский. В Чехии считают, что Пекин несет ответственность за «вредоносную киберкампанию», которая проводилась с 2022 года.

«Я вызвал посла Китая, чтобы дать понять, что такие враждебные действия имеют серьезные последствия для наших двусторонних отношений»,— написал Ян Липавский в соцсети X.

28 мая чешские власти заявили, что Пекин стоит за «вредоносной киберкампанией, нацеленной на одну из несекретных сетей Министерства иностранных дел Чехии». Как утверждают в Праге, объект критической инфраструктуры подвергался кибершпионажу с 2022 года. В правительстве осудили действия КНР и заявили, что «такое поведение подрывает авторитет Китайской Народной Республики и противоречит ее публичным заявлениям».

Анастасия Домбицкая