Жителя Армавира будут судить за убийство участника СВО

Краснодарский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя города Армавира Альберта Пилосяна. Он обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений военнослужащего, участвовавшего в СВО. О завершении расследования сообщает прокуратура края.

Кроме того, по данным краевого следственного управления СКР, двоим знакомым Пилосяна предъявлено обвинение в групповом хулиганстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Бывшему следователю МВД, который не принял мер к задержанию злоумышленника, вменяют в вину злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Как ранее сообщал «Ъ», 14 июля 2024 года около трех часов ночи в Армавире рядом с караоке-баром «Сальвадор Дали» получил ножевое ранение участник СВО Олег Рябчиков. У военнослужащего произошел конфликт с группой местных жителей, одним из которых был Альберт Пилосян. Злоумышленник подошел к Рябчикову сзади и ударил его ножом в бок, после чего скрылся. Спустя четыре дня участник СВО умер в больнице. Олег Рябчиков находился в Армавире в отпуске после боевых действий на Украине. В ходе СВО он был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

По версии следствия, лейтенант юстиции Самвел Мирижанов, знакомый Альберта Пилосяна, помогал злоумышленнику уйти от ответственности. В результате тому удалось уехать в другой регион и некоторое время скрываться.

Анна Перова, Краснодар