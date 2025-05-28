Удмуртия вошла в топ-3 рейтинга регионов по явке избирателей на праймериз ЕР

Удмуртия заняла второе место по явке избирателей на предварительном голосовании партии «Единая России» (праймериз ЕР) перед выборами в гордумы среди тех регионов, где оно проводилось, сообщает пресс-служба реготделения ЕР со ссылкой на слова секретаря генсовета партии Владимира Якушева. В процедуре приняли участие 13,8% от общего числа избирателей, что в пять раз превышает показатель явки праймериз ЕР к выборам 2020 года. Тогда она составила 2,8%.

Напомним, ранее удмуртское реготделение партии власти определило общемуниципальную «четверку» из кандидатов для выдвижения на выборы в гордуму Ижевска. Список возглавил председатель «Ассоциации ветеранов СВО» в Удмуртии Олег Матвеев.

Праймериз ЕР состоялись 19-25 мая. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, свой выбор в предварительном голосовании сделали свыше 98 тыс. жителей региона. Всего в праймериз было зарегистрировано 624 кандидата. Конкуренция — пять человек на одно место.

Сами выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут 14 сентября этого года. Вакантным является 135 мандатов, на столицу Удмуртии приходится 35. Кроме этого, выберут двух депутатов в Госсовет Удмуртии.

13 из 16 действующих депутатов гордумы Ижевска одержали победу на праймериз. В числе проигравших действующий заместитель председателя гордумы Николай Швецов, занявший второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе.

Эксперты отмечают, что в целом предварительное голосование продемонстрировало ожидаемые результаты, однако в некоторых территориях прогнозы наблюдателей не оправдались. «Единая Россия» может проиграть в 2–3 округах, если оппозиция выдвинет сильных конкурентов, при этом политологи не исключают вероятности «расторговки округов» с другими партиями, а также отказа некоторых победителей праймериз идти на выборы.

Подробнее об этом читайте в материале «Кандидаты потеряли голос».