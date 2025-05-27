ЕР огласила общемуниципальную «четверку» к выборам в гордуму Ижевска

Партия «Единая Россия» (ЕР) определила общемуниципальную «четверку» из кандидатов для выдвижения на выборы в гордуму Ижевска, сообщает пресс-служба ЕР. Об этом стало известно после заседания оргкомитета по праймериз партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Список возглавил председатель «Ассоциации ветеранов СВО» в Удмуртии Олег Матвеев. Далее идут заслуженный конструктор России, Почетный гражданин Удмуртии и Ижевска Владимир Ярыгин. Замыкают «четверку» заместитель руководителя фракции ЕР в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева и директор центра патриотического воспитания «Школа юных летчиков» Ольга Шахова.

Напомним, праймериз ЕР состоялись 19-25 мая. Голосование проходило в пяти территориальных группах и 25 одномандатных округах. Через праймериз ЕР отбирает кандидатов для выдвижения от партии. Само выдвижение состоится на региональной партийной конференции. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, свой выбор в предварительном голосовании сделали свыше 98 тыс. жителей региона. Всего в праймериз было зарегистрировано 624 кандидата. Конкуренция — пять человек на одно место.

Сами выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут 14 сентября этого года. Вакантным является 135 мандатов, на столицу Удмуртии приходится 35. Кроме этого, выберут двух депутатов в Госсовет Удмуртии.

13 из 16 действующих депутатов гордумы Ижевска одержали победу на праймериз. В числе проигравших действующий заместитель председателя гордумы Николай Швецов, занявший второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе. Эксперты отмечают, что в целом предварительное голосование продемонстрировало ожидаемые результаты, однако в некоторых территориях прогнозы наблюдателей не оправдались. «Единая Россия» может проиграть в 2–3 округах, если оппозиция выдвинет сильных конкурентов, при этом политологи не исключают вероятности «расторговки округов» с другими партиями, а также отказа некоторых победителей праймериз идти на выборы.

Подробнее об этом читайте в материале «Кандидаты потеряли голос».