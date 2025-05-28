Минобороны: за сутки над регионами России сбито 296 дронов ВСУ

В течение прошедшей ночи с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских дронов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поздно ночью 28 мая военное ведомство сообщало, что с 21:00 27 мая до 0:00 28 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе 19 над Белгородской областью, десять над Курской и восемь над Орловской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о раненом в Шебекине: подавленный системой РЭБ дрон ВСУ сдетонировал во дворе многоквартирного дома, пострадал мирный житель.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что за прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 23 украинских БПЛА. По предварительной информации главы региона, повреждений и пострадавших нет. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на границе Воронежской области и в одном из районов региона было обнаружено и уничтожено не менее пяти БПЛА за ночь. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера в Минобороны сообщали, что с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 82 — над регионами Черноземья. 56 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской и один — над Липецкой.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова