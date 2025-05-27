Минобороны: над регионами Черноземья сбито 82 беспилотника

В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 82 — над регионам Черноземья. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ. 56 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской и один — над Липецкой. О наличии последствий на земле пока не сообщалось.

Также семь дронов сбили над территорией Владимирской области, пять — над Калужской, четыре над Тульской и один — над Ростовской.

Сутками ранее в Минобороны сообщали, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. 35 из них были выпущены по территории регионов Черноземья.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова