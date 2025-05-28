И. о. начальника Сочинской таможни стал Иван Бурлака
Начальник Бурятской таможни Иван Бурлака назначен исполняющим обязанности руководителя Сочинской таможни. Соответствующее распоряжение подписал глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев. Новому руководителю предстоит курировать вопросы, связанные с организацией и контролем процедур таможенного оформления в зоне ответственности Сочинской таможни, сообщается в официальном Telegram-канале ФТС.
Иван Бурлака
Фото: пресс-служба ФТС
Иван Бурлака проходит службу в таможенных органах с 2008 года, карьеру начал с должности инспектора отдела таможенного досмотра на Хабаровском таможенном посту. В последующие годы занимал руководящие должности на Бикинском и Приамурском постах центра электронного декларирования Хабаровской таможни, а также в управлении самой Хабаровской таможни. В июле 2024 года был назначен начальником Бурятской таможни, откуда переведен в Сочи.