Шереметьево предупредило о возможных задержках рейсов в среду

Аэропорт Шереметьево сообщил, что из-за ограничений его работы прошедшей ночью возможны задержки рейсов на вылет и прилет в течение дня. В аэропорту пояснили, что авиакомпании вынуждены корректировать расписания, в том числе путем отмены и объединения рейсов.

Ночью Шереметьево на фоне ограничений приняло несколько рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на запасном аэродроме. Также на запасной аэродром ушла часть рейсов, прибывающих в Шереметьево. В аэропорту усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией через колл-центры авиакомпаний.

Ночью на подлете к Москве уничтожили 33 беспилотника. В Подмосковье сбили 42 БПЛА, в результате повреждены три жилых дома. Никто не пострадал. На фоне атаки БПЛА приостанавливали работу Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, все эти аэропорты уже возобновили прием и отправку рейсов.