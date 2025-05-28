Реализуемая мэрией МПТ стала драйвером строительства офисов в Москве

В 2025 году объем ввода офисной недвижимости по программе создания мест приложения труда (МПТ) в Москве вырастет почти вчетверо — до 341 тыс. кв. м, подсчитали в IBC Real Estate.

Программа, запущенная в 2019 году и реализуемая мэрией, предоставляет застройщикам жилья льготы при строительстве коммерческих объектов. На сегодня заключено 153 соглашения на 6,7 млн кв. м недвижимости. Офисы занимают 42% в структуре проектов — их привлекательность растет из-за повышения арендных ставок: в бизнес-центрах класса А они достигли 32,7 тыс. руб. за кв. м в год (+0,8% год к году), класса В — 25 тыс. руб. (+7% год к году).

После исключения складов из программы аналитики ожидают перетока застройщиков в офисный сегмент. В 2026 году ввод снизится на 30%, но в 2027-м может удвоиться.

Спрос опережает предложение: вакансия в столичных бизнес-центрах к концу 2025 года составит всего 3,6%. 76% проектов уже продается по договорам купли-продажи будущей вещи.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Девелоперы потянулись в офисы».