Мирошник: 7 тыс. мирных жителей погибли от ударов ВСУ с февраля 2022 года

Более 13 тыс. мирных граждан России погибли и 37 тыс. пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. С того момента, добавил он, около 1,8 тыс. детей получили ранения, 400 — погибли. Также с начала спецоперации в 2022-м погибли порядка 7 тыс. россиян, 16 тыс. человек пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Мирошника, ВСУ выпустили по российским гражданским сооружениям 270 тыс. боеприпасов. «На примере Украины отработан механизм трансформации государства именно в статус государства-камикадзе, который будет использован в интересах другого крупного игрока. Поэтому принцип неделимости международной безопасности в данном конкретном случае... просто был проигнорирован»,— подчеркнул дипломат в ходе XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по ТАСС).

Накануне Родион Мирошник заявлял, что только за апрель от действий ВСУ погибли 59 мирных российских граждан, в том числе пятеро детей. Пострадали за это время 419 жителей разных регионов России. С 20 мая, по данным Минобороны, российские силы ПВО сбили 2,3 тыс. беспилотников ВСУ. 1,4 тыс. из них уничтожены вне зоны спецоперации.