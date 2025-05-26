МИД России: в апреле от ударов ВСУ погибли 59 россиян

За апрель 419 мирных жителей в российских регионах получили ранения в результате ударов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В числе пострадавших 21 несовершеннолетний, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, погибли 59 человек, в том числе пятеро детей.

По словам представителя российского МИДа, увеличение интенсивности обстрелов зафиксировано на белгородском, курском и брянском направлениях. Помимо этого систематическим обстрелам подвергались Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область. Господин Мирошник утверждает, что ВСУ использовали в том числе боеприпасы с кассетной боевой частью, реактивные снаряды со шрапнельной и осколочной боевой частью, а также модификации противопехотных мин.

Он добавил, что в прошлом месяце украинская армия еженедельно наносил около 2 тыс. ударов по гражданским объектам на территории РФ. В общей сложности, по информации МИД, ВСУ выпустили 8,9 тыс. различных боеприпасов.

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 96 беспилотников над 12 регионами России. Обошлось без пострадавших. В Грайворонском округе Белгородской области аварийно отключилось электричество. В Ивановской области повреждена хозпостройка.