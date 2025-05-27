В Свердловской области число пострадавших от укусов клещей выросло в 1,4 раза

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 14,5 тыс. случаев укусов клещей, что в 1,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Случаи укусов зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее число пострадавших на 100 тыс. населения зафиксировано в Байкаловском муниципальном районе, Слободо-Туринском, Пышминском и Тугулымском городском округе и других районах.

В стационары области госпитализированы 34 человека с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, который подтвержден у 3 пациентов. Кроме того, в больницы доставлены 77 человек с подозрением на клещевой боррелиоз, он подтвержден у 18 человек. В лабораториях исследовано 11,8 тыс. клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1% проб, лайм-боррелиоза — в 41,2%, моноцитарного эрлихиоза — в 2,9%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1%.

На 26 мая от клещей обработано 8,6 тыс. га. С начала года проведено 113 тыс. вакцинаций и 238 тыс. ревакцинаций против клещевого вирусного энцефалита.

Напомним, в Свердловскую область привезли более 96 тыс. доз лекарства. Для льготников вакцина доступна бесплатно. Ранее учреждения здравоохранения получили почти 100 тыс. доз вакцины для детей.

Полина Щуцкая