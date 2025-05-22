На Урал привезли более 96 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

В связи с началом кампании по вакцинации от клещевого энцефалита, в Свердловскую область привезли более 96 тыс. доз лекарства. Для льготников вакцина будет доступна бесплатно, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вакцина «Энцевир» закуплена за счет средств областного бюджета и поступит в медучреждения в начале следующей недели. Ранее учреждения здравоохранения получили почти 100 тыс. доз вакцины для детей. Кроме того, главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Ирек Салимов отметил, что ежегодно закупается вакцина для свердловчан старше 60 лет, ранее не делавших прививок. Ревакцинация проводится за счет личных средств граждан.

Вакцинироваться можно в любое время года, однако после прививки в течение двух недель не рекомендуется посещать леса и другие места с растительностью. «Это актуально, учитывая, что число обращений по поводу укусов клещей увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом»,— сказал главный врач Режевской ЦРБ Жан Солдатов.

В Режевском муниципальном округе из бюджета выделено более 1,2 млн руб. на приобретение вакцин, а в Верхней Пышме и Среднеуральске — 750 тыс. руб. Ряд предприятий тоже закупают вакцины для своих сотрудников.

В связи с высокой активностью клещей, в регионе зарегистрировано почти 13 тыс. обращений к медикам после укуса клеща, что на 52,3% выше данных прошлого года. Клещевой энцефалит предварительно был диагностирован у 25 свердловчан.

Напомним, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 7,8 тыс. случаев укуса клещей, что на 18% выше, чем в прошлом году. В больницы госпитализировано 14 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 36 человек с подозрением на клещевой боррелиоз.

Полина Щуцкая