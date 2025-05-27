Турпоток в Сочи вырос на 5% за год

Турпоток в Сочи увеличился на 5%, превысив 2,5 млн посетителей с начала 2025 года, а горный кластер Красная Поляна зафиксировал 10% прирост гостей в завершившемся горнолыжном сезоне. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

Динамика бронирований мест в гостиницах курорта на летний период сохраняется на уровне показателей 2024 года. Средний уровень резервирования номерного фонда на июнь-август достигает 74%. Максимальная заполняемость отелей ожидается в июле-августе и в отдельных объектах размещения может достичь 95%.

За майские праздники черноморский курорт посетили около 357 тыс. гостей. Заполняемость некоторых отелей достигала 89%, что соответствует летним показателям, а средняя загрузка гостиниц составила около 81%. Высокая востребованность курорта в майские праздники объясняется тем, что на побережье уже функционировали пляжи, а в горах еще продолжался горнолыжный сезон.

Курорт Красная Поляна завершил горнолыжный сезон 2024-2025 11 мая благодаря благоприятным климатическим условиям. С декабря по май горный кластер посетили 410 тыс. гостей. Большинство визитеров — семьи с детьми, предпочитающие длительный отдых.

Алина Зорина