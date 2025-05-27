NYT: Россия подсоединяет Запорожскую АЭС к своей энергосети

The New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщает, что Россия строит линии электропередачи на юго-востоке Украины, чтобы подключить к своей энергосети Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запорожская АЭС

Фото: @znppofficial Запорожская АЭС

Фото: @znppofficial

На спутниковых снимках, оказавшихся в распоряжении NYT, видно, что с начала февраля Россия построила более 80 км линий электропередачи и опорных башен на участке между Мариуполем и Бердянском. Судя по направлению новых линий, ЗАЭС по окончании работ будет подсоединена к крупной подстанции неподалеку от Мариуполя. При этом, отмечает газета, для полноценного подключения Запорожской АЭС России потребуется провести еще несколько линий электропередачи.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С 3 марта 2022 года контролируется российскими войсками. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября того же года. Управляется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом».

Подробнее о станции — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Кирилл Сарханянц