Заочный арест блогера Гусейна Гасанова признали законным

Мосгорсуд оставил без изменений решение Чертановского райсуда Москвы о заочном аресте блогера Гусейна Гасанова, сообщил ТАСС. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ранее защита подала апелляцию на решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

Блогера объявили в международный розыск 14 мая. По версии СКР, господин Гасанов в 2019–2021 годах уклонился от уплаты свыше 170 млн руб. налогов. После этого он через ряд финансовых операций легализовал более 20 млн руб., чтобы создать видимость «правомерного владения» всей суммой. В итоге он избежал уголовную ответственности, так как заплатил недоимку.

Сам Гусейн Гасанов заявил в соцсетях, что «закрыл все вопросы по налогам» в 2024 году. Тогда Федеральная налоговая служба просила взыскать имущество блогера на 112 млн руб. Однако мужчина погасил налоговую задолженность, и производство по иску отменили.

Никита Черненко