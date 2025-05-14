Блогера Гусейна Гасанова обвинили в легализации незаконных доходов

Защита обжаловала арест известного блогера Гусейна Гасанова. Решение о его заключении под стражу ранее принял Чертановский суд столицы. Ходатайство следствия рассматривалось в заочном режиме, поскольку сам фигурант находится за границей, предположительно в Азербайджане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

Как сообщили в СКР, следственными органами столичного главка ведомства сейчас расследуется уголовное дело, в рамках которого Гусейну Гасанову инкриминируется легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По данным следствия, в 2019–2021 годах Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб. «В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами», говорится в уголовном деле, фигурант легализовал часть неуплаченных налогов на сумму более 20 млн руб. путем различных финансовых операций. Уголовной ответственности за неуплату налогов обвиняемый избежал, поскольку недоимку заплатил.

Фигурант объявлен в международный розыск. Заочный арест позволит теперь направить материалы на него в Интерпол для помещения в разыскную базу международной полицейской организации.

Гусейн Гасанов известен как успешный блогер, а также автор курса «Мышление миллионера» по обучению навыкам ведения бизнеса и многочисленных видеороликов. Попадал в различные скандальные ситуации, в основном связанные с нарушениями правил дорожного движения.

Андрей Андреев