Трамп: Евросоюз запросил переговоры на фоне торговой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз на фоне эскалации торговой войны обратился к США с предложением назначить дату переговоров для урегулирования торговых споров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Мне только что сообщили, что из ЕС позвонили, чтобы быстро назначить даты встреч,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.— Это позитивное событие, и я надеюсь, что они, наконец, откроют европейские страны для торговли с США, как и Китай, от которого я этого потребовал».

Господин Трамп также заявил, что и ЕС, и Китай будут очень «счастливы и успешны», если пойдут на сделку с США.

25 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела «хороший разговор» с господином Трампом, отметив, что для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что согласился предоставить Евросоюзу отсрочку. Ожидается, что до этого периода стороны обсудят условия возможного соглашения о тарифах.

В конце прошлой недели Дональд Трамп анонсировал введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 июня. Решение он объяснил тем, что переговоры Вашингтона с Брюсселем зашли в тупик. Он также упомянул «мощные торговые барьеры» и «необоснованные судебные иски» к американским компаниям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Второй фронт торговой войны».

Анастасия Домбицкая