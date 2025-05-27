На Урале суд назначил два года условно блогеру за дискредитацию армии на YouTube

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновной Валентину Когут в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Валентина Когут — писательница и автор YouTube-канала «Валентина Когут — Разгадки мира», на который подписаны, по данным следствия, более 225 тыс. человек. Сама она называет себя «эзотерическим следователем», публикации в ее социальных сетях посвящены рассуждениям о мировой и внутренней политике, славянских богах, эзотерическим практикам.

По данным суда, в период с июня по август 2023 года, находясь в Киргизии, Валентина Когут опубликовала на своей странице в YouTube четыре видеозаписи, содержащие сведения, дискредитирующие использование ВС РФ в ходе специальной военной операции (СВО). Ранее обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

В суде Валентина Когут вину не признала, заявив, что публиковала видео в просветительских целях и не хотела дискредитировать армию. Помимо условного срока, суд лишил обвиняемую права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, в том числе в интернете, на срок 2 года.

Ей предписано не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и являться на регистрацию. Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая